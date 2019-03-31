Son Dakika Haberleri: Samsun'da Kaza: 2 Yunus Polisi Yaralandı

Samsun'da Kaza: 2 Yunus Polisi Yaralandı

2 saat önce

SAMSUN'da devriye görevini yürüten Yunus ekibinin kullandığı motosiklet ile otomobil çarpıştı.

Samsun'da Kaza: 2 Yunus Polisi Yaralandı, System.String[]
SAMSUN'da devriye görevini yürüten Yunus ekibinin kullandığı motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada, 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında İlkadım ilçesi Çifte Hamam Caddesi'nde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize Yunus polis ekibinde görevli polis memuru Abdullah E. idaresindeki motosiklet ile karşı yönden gelen ismi henüz öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı 61 ABK 224 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletteki polis memurları Abdulah E. ile Kaya Ç. yere düşerek yaralandı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen meslektaşları ve 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralı polis memurları, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:26 Kaynak: DHA

Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobil, Önce Çöp Konteynerine, Ardından Elektrik Direğine Çarptı: 2 Yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oy Kullanacağı Okulun Yanında İnanılmaz Kaza AK Partili Belediye Başkan Adayı Kaza Geçirdi: 5 Yaralı Son Dakika! Anadolu Ajansından Veri Açıklaması: Seçim Yayın Sistemine Veri Akışı Gerçekleşmemektedir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 01:33:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da Kaza: 2 Yunus Polisi Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]