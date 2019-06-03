Son Dakika Haberleri: Samsun'da kaza: 9 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Samsun'da kaza: 9 yaralı

17 dakika önce

Samsun'da Ramazan Bayramı öncesi meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Samsun'da kaza: 9 yaralı, System.String[]
Samsun'da Ramazan Bayramı öncesi meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı Makro Kavşağı'nda 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı öncesi ziyaretlere gittiği öğrenilen Hüseyin Y. idaresindeki 55 LY 133 plakalı otomobil ile Mustafa Mert B.'nin kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücülerin yanı sıra her iki otomobilde bulunan Şerif Y., Hüseyin Y., Sefa Y., Sezgin Y., Mevlüde Y., Hatice Y. ve Alperen Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken yaralılar ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:07 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bayram tatilinin ilk 2 gününde 46 trafik kazası meydana geldi: 16 ölü, 130 yaralı Adana'da korkunç kaza! Acemi sürücü kaldırımda oturan iki kadını böyle ezdi ÇORUM TIR devrildi, yol karpuz tarlasına döndü-TAMAMI 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de trafik kilit!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 18:24:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da kaza: 9 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]