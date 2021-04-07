Samsun'da kaza yapan otomobil kaldırımdaki yayaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da kaza yapan otomobil kaldırımdaki yayaya çarptı: 1 yaralı
07.04.2021 19:13
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında ticari taksiye çarptıktan sonra kaldırıma çıkan otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında ticari taksiye çarptıktan sonra kaldırıma çıkan otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ubeyirrahman Yiğit idaresindeki 58 ABA 204 plakalı otomobil Ertan Durmuş yönetimindeki 55 T 0312 plakalı taksiye çarptıktan sonra savrularak yaya kaldırımdaki yaya Kerim Aksoy'a çarptı. Kazada yaralanan yaya Kerim Aksoy 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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