Son Dakika Haberleri: Samsun'da Kaza Yapan Otomobil Yandı, Sürücü Kayıplara Karıştı

Samsun'da Kaza Yapan Otomobil Yandı, Sürücü Kayıplara Karıştı

34 dakika önce

Samsun'da kaza yapan otomobil yandı, sürücü kayıplara karıştıSAMSUN - Samsun'da kaza yapan otomobilin alev alev yanması sonucu itfaiye yanan aracı söndürürken, araç sürücüsü kayıplara karıştı.

Samsun'da kaza yapan otomobil yandı, sürücü kayıplara karıştı

SAMSUN - Samsun'da kaza yapan otomobilin alev alev yanması sonucu itfaiye yanan aracı söndürürken, araç sürücüsü kayıplara karıştı.
Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Çevre Yolu üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 55 ABL 773 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüje çıkıp çam ağıcı fidanına çarpıp alev alarak yanmaya başladı. Araç sürücüsü olay yerinden ayrılırken, yanan otomobile Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Araç çekici ile kaza yerinden kaldırılırken, kaçan sürücüsünün kimlik tespitine çalışılıyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:30 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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