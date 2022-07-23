Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sürücünün emniyet kemerinin takılı olmadığı ileri sürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da kazada araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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