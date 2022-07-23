Samsun'da kazada araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da kazada araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti

23.07.2022 10:34
Samsun'da kazada araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun- Ordu karayolunun 37. kilometresi Melikköy mevkisinde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cavit Sarıtaş (58) idaresindeki 28 AP 105 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak çöp bidonu, menfez ve bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü araçtan dışarı fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sürücünün emniyet kemerinin takılı olmadığı ileri sürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da kazada araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da kazada araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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