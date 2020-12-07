Samsun'da kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişiyi kaçıran 4 kardeş tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişiyi kaçıran 4 kardeş tutuklandı

07.12.2020 23:07
Samsun'da kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişiyi kaçıran 4 kardeş tutuklandı, System.String[]

Samsun'da kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişiyi kaçıran 4 kardeş tutuklandı.

Samsun'da kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişiyi kaçıran 4 kardeş tutuklandı.

M.A'nın, nişanlısını ziyaret için geldiği Canik ilçesinde kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan aralarında FETÖ'den ihraç edilen bir polis memurunun da bulunduğu 4 zanlının emniyetteki sorgu ve ifadeleri tamamlandı.

Alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edilen adam kaçırma olayına ilişkin adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul'da yaşayan M.A, Samsun'un Canik ilçesindeki nişanlısının evine gelmiş, burada kapıyı çalıp kendilerini polis olarak tanıtan 4 kardeş tarafından bir araçla götürülmüştü.

M.A'nın nişanlısının ailesinin ihbarı üzerine Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri soruşturma başlatmıştı. Ekiplerin takibi sonucu 4 şüpheli yakalanmış, M.A. da kurtarılmıştı.

Gözaltına alınan zanlılarla birlikte mağdur M.A'nın da ifadesi alınmış, kullandıkları kiralık araçta da inceleme yapılmıştı. İstanbul'dan geldikleri ve sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki denetlemelerden araçlarına koydukları basın kartı ile geçtikleri belirlenen şüphelilerden birinin FETÖ'den ihraç edilmiş polis memuru olduğu anlaşılmıştı.

Fetullahçı Terör Örgütü, Samsun, Canik, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişiyi kaçıran 4 kardeş tutuklandı - Son Dakika


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