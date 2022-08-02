Sahte avukat 21 bin 300 lira dolandırdı - Son Dakika
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Sahte avukat 21 bin 300 lira dolandırdı

02.08.2022 16:46
Sahte avukat 21 bin 300 lira dolandırdı

Samsun'da kendisini avukat olarak tanıtan kimliği belirsiz bir kişi telefonla aradığı yaşlı adamı 21 bin 300 lira dolandırdı.

Samsun'da kendisini avukat olarak tanıtan kimliği belirsiz bir kişi telefonla aradığı yaşlı adamı 21 bin 300 lira dolandırdı.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz dolandırıcı telefonla aradığı O.A.'ya (73) kendini avukat olarak tanıtıp korkutup kandırarak hakkında haciz dosyası olduğunu söyleyip 21 bin 300 lira parasını alıp dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan yaşlı adam polise şikayette bulundu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

İsmetpaşa Mahallesi, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahte avukat 21 bin 300 lira dolandırdı - Son Dakika

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