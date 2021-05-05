Samsun'da kendisini filyasyon ekibi görevlisi olarak tanıtarak hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika

Samsun'da, kendisini filyasyon ekibinde görevli olarak tanıtarak iki kişinin evinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

İddiaya göre, Y.T. (45), Tepecik Mahallesi'nde ikamet eden Sait Göksel'in (79) evinin kapısını açık görmesi üzerine ikamete girdi.

Kendisini filyasyon ekibinde görevli olarak tanıtan ve birazdan hemşirelerin de geleceğini söyleyen Y.T, üzerini değiştirmek için odasına giden Göksel'in salonda bıraktığı gömleğinin cebinden 2 bin lirasını alarak kaçtı.

Parasının alındığını fark eden Göksel, polise başvurdu.

Kadifekale Mahallesi'nde Zülfü Görmez'in (86) evine de kendisini filyasyon ekibinde görevli olarak tanıtarak giren Y.T, vazonun altındaki 500 lirayı aldıktan sonra kaçtı.

İhbarlar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Y.T'yi, İlkadım ilçesi Barış Bulvarı'nda yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin Sait Göksel'den çaldığı 2 bin lirayı adliyede iade ettiği öğrenildi.

Zanlının dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından kaydı bulunduğu belirtildi.

Mağdurlardan Zülfü Görmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, şüphelinin, pazarda alışveriş yaptıktan sonra koşarak yanına gelip poşetleri elinden aldığını, kendisine satış yapan pazarcının koronavirüs olduğunu ve poşetleri dezenfekte edeceğini söyleyerek evine girdiğini anlattı.

Görmez, tek başına yaşadığını ve olay nedeniyle çok korktuğunu ifade etti.

Öte yandan Y.T'nin Görmez ile yolda yürüdükleri ve poşetlerle eve girdikleri anlar, çevredeki binaların güvenlik kamerasına yansıdı.