Samsun'da kenevir yetiştiren 2 şahıs suçüstü yakalandı - Son Dakika

Samsun'da kenevir yetiştiren 2 şahıs suçüstü yakalandı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından, kenevir ektikleri alanı sulayan 2 şahıs suçüstü yakalandı.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından, kenevir ektikleri alanı sulayan 2 şahıs suçüstü yakalandı.


Samsun Valiliği tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, "İlimiz Bafra ilçesi, Kozağzı Mahallesi'nde, 2 Temmuz 2020 günü Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma sonucu; şüpheli 2 şahıs kenevir ektikleri alanı sularken suçüstü yakalanmış, 2 ayrı noktada yapılan inceleme neticesinde 328 kök kenevir bitkisi ve 1 kg kubar esrar ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alınmış olup, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla tahkikata başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN

Jandarma, Kenevir, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 22:59 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da kenevir yetiştiren 2 şahıs suçüstü yakalandı - Son Dakika
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