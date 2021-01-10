Samsun'da kentsel dönüşüm başladı - Son Dakika

Samsun'da kentsel dönüşüm başladı

10.01.2021 15:47
Samsun'da kentsel dönüşüm başladı, System.String[]

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları başladı.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan iki ayrı ihaleyi kazanarak şantiyelerini kuran yüklenici firmalar, Kıran Mahallesi'nde çalışmalara başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentsel dönüşümü sadece depreme dayanıklı konutların inşa edilmesi, yeni ve planlı şehirleşme olarak görmedikleri belirtti.

"Projenin 20 bin 897 metrekaresi yeşil alan olacak"

Kentsel dönüşümün, Samsun'un sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan da kalkınmasına önemli katkılar sağlayacak şehre yeni bir vizyon katarak büyütecek bir yatırım olduğunu ifade eden Demir, şöyle devam etti:

"Samsun'u yatay mimariyle modern ve planlı kentleşmede, bölgenin markası haline getirmeyi hedefliyoruz. Rezerv alanı ilan edilen depreme dayanıklı 1404 konut ve 37 iş yerinin yapımı eş zamanlı olarak 2022 yılı sonunda tamamlanacak. Ayrıca bölgede 3 bin metrekare büyüklüğünde bir cami inşa edilecek. Konutların yapımının ardından daire ve iş yerleri sahiplerine teslim edilecek. Geriye kalan konutlar ise başlanacak diğer kentsel dönüşüm projelerinde mağduriyet yaşanmaması adına hak sahipleri için bekletilecek. Toplamda 201 bin 473 metrekarelik alanın üzerinde inşa edilecek projenin 20 bin 897 metrekaresi ise yeşil alan olarak kullanılacak."

Projenin sözleşme gereği 600 günde bitirileceğini vurgulayan Demir, 51 bloğun tamamlanıp daire sahiplerine teslim edilmesiyle bölgenin en büyük kentsel dönüşümünü başarmış olacaklarını aktardı.

Demir, şunları kaydetti:

"Kıran Mahallesi, kentsel dönüşümde İlkadım'a yeni ve farklı bir vizyon katacak bir projedir. Bundan dolayı büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Projeye destek vererek büyük emek harcayan başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere tüm milletvekillerimize ve belediye bürokratlarımıza teşekkür ederim."

Mustafa Demir, İlkadım, Samsun, Toki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da kentsel dönüşüm başladı - Son Dakika


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