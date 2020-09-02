Samsun'da kentsel dönüşüm projeleri başlıyor - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kentsel sorunlarını büyük ölçüde çözmüş, şehrin insanını yaşarken mutlu eden, dışarıdan gelenlerin giderken arkasına dönüp dönüp baktığı bir Samsun'u bu vizyonla geleceğe hazırlıyoruz." dedi.

Demir, Belediye ve Özel idare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Samsun Şube Başkanlığınca düzenlenen toplantıda, salgın sürecinde Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç sahiplerinin taleplerini yerine getirerek örnek bir hizmet ortaya koyduğunu aktardı.

Samsun'da kentsel dönüşüm projelerinin tek tek hayata geçirileceğine işaret eden Demir, şöyle devam etti:

"Çevresini koruyan, şehrine gözbebeği gibi bakan, tertemiz, pırıl pırıl bir Samsun vizyonu hedefliyoruz. Kentsel sorunlarını büyük ölçüde çözmüş, şehrin insanını yaşarken mutlu eden, dışarıdan gelenlerin giderken arkasına dönüp dönüp baktığı bir Samsun'u bu vizyonla geleceğe hazırlıyoruz. Bunu da hep birlikte başaracağız. Kentsel dönüşümde Canik'te 700 konutluk proje ihale edildi. 24 Eylül'de Kıranköy'de 700 konut, 26 Eylül'de ikinci 700 konut ihale edilecek. 28 Eylül'de de Toybelen'de de bin 500 sanayi dükkanı için ihaleye çıkıyoruz. Samsun'daki kentsel dönüşümü müthiş bir şekilde tetiklemiş olacağız. Soğuksu ve Gaziomanpaşa mahallelerimizdeki çalışmalar ise devam ediyor. Otopark ve trafik problemleriyle ilgili proje hazırlıklarının tamamını bitirdik. Kamulaştırma ve ihale süreçleri devam ediyor."

Samsun'da 17 ilçe ve 950 mahallede içme suyu ile birlikte tüm ulaşım altyapı sorunlarını 3 yılda tamamlayacaklarını dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"5 yıllık planlamanın önünde bir hızla yatırımlara devam ediyoruz. Gelecek yıl, Terme, Asarcık, Salıpazarı, Yakakent, Alaçam ve Kavak'ta altyapı yatırımlarının tamamı bitecek. Havza'yı da bitirme ihtimalimiz çok yüksek. 19 Mayıs ve Ladik ise bitiyor. Altyapısını tamamladığımız ilçelerdeki ekipleri Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü'ye kaydırarak oralardaki çalışmaları hızlandıracağız. Şu an 42 ekip ve tüm iş makineleri sahada çalışıyor. 24 saatte 6 bin ton yol temel malzemesi üretiyoruz. Bu yıl 1,5 milyon tona ulaşmış olacağız. Seneye ise 2 milyon ton malzeme üreteceğiz. 2022'de de 2 milyon ton üreteceğiz. Bu sene 1120 kilometre yol yapmayı planlamıştık. 8 ayda genişleterek yaptığımız yol, 822 kilometreyi buldu. Yıl sonuna kadar hedefimizi tutturmuş olacağız. Gelecek 2 senede 2 bin 240 kilometre yol daha yapacağız. Dolayısıyla içme suyu dahil yol sorununu ortadan kaldıran ilk şehir olmuş olacağız."

Demir, 100. Yıl Bulvarı'nda da düzenlemeler yapacaklarına dikkat çekerek, "20 kilometrelik güzergah yeni vizyonuna kavuşacak. Trafik büyük ölçüde rahatlayacak. Trafiği dijital akıllı sistemle, optik okuyucu ve görüntüleme teknolojileriyle yöneteceğimiz süreci 2021 yılında başlatıyoruz. Aselsan ile bütün Samsun'u çalışıyoruz. Küçük göbeklerin tamamını kaldırıyoruz. Yapılınca harika olacak. 100. Yıl Bulvarı'nı komple yeniden projelendiriyoruz. Bulvarımızı yenileyeceğiz. Minibüs terminali projesi de bitti. Yapımına başlamak için trafik düzenlemesini bekliyoruz." diye konuştu.