Samsun'da kepçe operatörü adresi karıştırınca başka binayı yıktı - Son Dakika
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Samsun'da kepçe operatörü adresi karıştırınca başka binayı yıktı

06.04.2022 18:18
Samsun'da kepçe operatörü adresi karıştırınca başka binayı yıktı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kepçe operatörü, yıkım yapacağı adresi karıştırınca, yıkımına karar verilen başka bir binayı yıktı.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kepçe operatörü, yıkım yapacağı adresi karıştırınca, yıkımına karar verilen başka bir binayı yıktı.

Alınan bilgiye göre, Esenevler Mahallesi 353 Sokak'ta Ahmet Çelik isimli vatandaş iki katlı evinin, yeni ev karşılığı yıkılması için bir müteahhitle anlaştı. Yıkım ruhsatı alınması için Atakum Belediyesine başvuru yapıldı.

Bu sırada, başka bir müteahhit için çalışan kepçe operatörü, adresi karıştırıp boşaltılan ve yıkıma hazır bulunan Çelik'e ait binayı yıktı.

Ev sahibinin de bulunmadığı sırada gerçekleşen yıkımı komşular, Çelik'in anlaştığı müteahhide haber verince durum ortaya çıktı.

Yanlış binayı yıkan kepçe operatörü, bina yıkım masraflarını talep edince olay Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğüne yansıdı. Olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kepçe operatörüyle müteahhidin anlaşma sağladığı öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden Bekir Yılmaz, konuyu öğrenince şaşırdıklarını belirterek, "Ben akşam üstü işten geldiğimde binayı yıkıyorlardı. Biz müteahhit yıktı biliyorduk. Duyunca şaşırdık." diye konuştu.

Samsun'da kepçe operatörü adresi karıştırınca başka binayı yıktı
Samsun'da kepçe operatörü adresi karıştırınca başka binayı yıktı

YORUMLAR
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Ahmet Çelik, Atakum, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da kepçe operatörü adresi karıştırınca başka binayı yıktı - Son Dakika


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