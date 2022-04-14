Samsun'da kesinleşmiş 36 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü çatıda yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da kesinleşmiş 36 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü çatıda yakalandı

14.04.2022 11:03
Samsun'da kesinleşmiş 36 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü çatıda yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda kesinleşmiş 36 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü çatıda saklanırken yakalandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda kesinleşmiş 36 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü çatıda saklanırken yakalandı.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A'nın, 19 Mayıs Mahallesi'ndeki annesine iftar için gideceği bilgisini aldı.

D.A'nın binaya girdiğini gören ekipler, hükümlüyü çatıda saklanırken yakaladı.

Gözaltına alınan D.A, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu'na teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen D.A. tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Tekkeköy, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da kesinleşmiş 36 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü çatıda yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da kesinleşmiş 36 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü çatıda yakalandı - Son Dakika
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