Samsun'da kilisede iftar - Son Dakika
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Samsun'da kilisede iftar

22.04.2022 09:51
Samsun'da kilisede iftar

SAMSUN'da Mater Dolorosa Kilisesi'nde iftar yemeği verildi.

SAMSUN'da Mater Dolorosa Kilisesi'nde iftar yemeği verildi. Kilise Papazı Marcelo Cısneros, "Farklı dinler olarak ne kadar birbirimizle barış içinde yaşarsak, insan haysiyetini o kadar korumuş oluruz" dedi.

Ulugazi Mahallesi'ndeki Mater Dolorosa Kilisesi'nde iftar programı düzenlendi. Mahalle sakinlerinin katıldığı iftarda kilisede hazırlanan yemeklerle oruç açıldı. Yemeğin ardından dua yapıldı, Katolik Kilisesi Ruhani Lideri Papa Francis'in mesajı okundu.

'ALLAH, HER İNSANI VE EVRENİ KUCAKLAR'Kilise Papazı Marcelo Cısneros'un okuduğu mesajda, "Arkadaşlarımızın ve komşularımızın dini bayramlarını kutlamak için ziyaret ettiğimizde, bu vesileyle onların dinlerini içselleştirmeden, sevinçlerini paylaşmış oluruz. Sevgili Müslüman kardeşlerim, Allah'ın sevgisi her insanı ve evreni kucakladığı için, bizim de temennimiz tüm komşu ve arkadaşlarımızın sevinçleri ve üzüntülerini paylaşmaya devam etmektir. Manevi kardeşliğimizin bir işareti olarak, size huzurlu ve bereketli bir Ramazan ayı diliyorum" ifadelerine yer verdi. 'FARKLI DİNLERİN BARIŞINI KORUMALIYIZ'

Kilise Papazı Marcelo Cısneros da "Farklı dinler olarak ne kadar birbirimizle barış içinde yaşarsak, insan haysiyetini o kadar korumuş oluruz. Ramazan ayı Müslümanlara saygı duyulması gereken bir dönem. Çünkü Müslümanlar da dinlerine büyük bir itaatle bağlıdır" dedi.


Samsun'da kilisede iftar
Samsun'da kilisede iftar
Samsun'da kilisede iftar
Samsun'da kilisede iftar
Samsun'da kilisede iftar
Samsun'da kilisede iftar
Samsun'da kilisede iftar
Samsun'da kilisede iftar
Samsun'da kilisede iftar
Samsun'da kilisede iftar
Samsun'da kilisede iftar
Samsun'da kilisede iftar
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Kaynak: DHA

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