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Samsun'da kira fiyatları yükselişte - Son Dakika

Samsun'da kira fiyatları yükselişte

04.09.2021 10:55
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Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, ev kira fiyatlarında afaki artış olduğunu, bu durumu 'fırsatçılık' olarak değerlendirdiğini söyledi.

Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, ev kira fiyatlarında afaki artış olduğunu, bu durumu 'fırsatçılık' olarak değerlendirdiğini söyledi.

Samsun'da kira fiyatları yükselişe geçti. Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral ise bu durumu hem inşaat malzemelerinin fiyatlarının pahalılığı hem de fırsatçılık olarak değerlendirdi. Özellikle Atakum ilçesinde ev kiralarının iki katına çıktığına dikkat çeken Oral, "Samsun'da özellikte Atakum'da 2 bin, 2 bin 500 TL'den aşağıya ev bulmak zor. Buralarda kira fiyatları 1250-1500 TL'den yukarı çıkmıyordu. Burada bir fırsatçılık var. Eskiden Samsun'da konut fazlalığı vardı. Şu anda yeterli gelmiyor. Samsun eskiden göç veriyordu, şimdi ise göç alıyor. Piyasadaki gerek emlakçı gerekse müteahhitlerin zor durumda olduğunu düşünüyorum. Piyasanın hareketlenmesi için kredi faizlerinin düşürülmesi lazım" dedi.

Pandemiden dolayı uzaktan eğitime geçen üniversitelerin aşılamanın etkisiyle yeninden yüz yüze eğitime geçmek için gün saydığını belirten Oral, "2 devlet üniversitesinin bulunduğu Samsun'da her yıl 10 binlerce öğrenci eğitim görmek için şehre geliyor. 2019-2020 sezonunda pandemiden dolayı okullar kapalı olduğu için özellikle 1+1'ler boş bekliyordu. Hiç kimse doğru dürüst kiraya veremiyordu. 2021-2022 okul sezonunda yüz yüze eğitim verilecek. Bu nedenle kiralık daireye talep artacak. Kiralık ev bulmada ve fiyatlarda sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Geride üretim olmayınca, eldeki mevcut olan dairelerin yeterli olmayacağı kanısındayım. Tabii, bununla ilgili sıkıntılar var. İnşaat maliyetleri çok yükseldi. Bu nedenle yeterince konut üretimi yapılmıyor. Yine ev sahipleri fırsatçılık yapmamalı" diye konuştu. - SAMSUN

Samsun'da kira fiyatları yükselişte
Samsun'da kira fiyatları yükselişte
Samsun'da kira fiyatları yükselişte

Emlakçılar Odası, Türk Lirası, İnşaat, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da kira fiyatları yükselişte - Son Dakika Ekonomi


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