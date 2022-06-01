Samsun'da kiralık çiftlikte 2 kalaşnikof ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da kiralık çiftlikte 2 kalaşnikof ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

01.06.2022 16:12
Samsun'da kiralık çiftlikte 2 kalaşnikof ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, kiralık çiftlikte aralarında 2 kalaşnikofun da bulunduğu çok sayıda ve mühimmat ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, kiralık çiftlikte aralarında 2 kalaşnikofun da bulunduğu çok sayıda ve mühimmat ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldığı bir ihbar üzerine Atakum ilçesinde S.T'nin kiraladığı çiftliğe operasyon düzenledi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında adreste arama yapan ekipler, 2 kalaşnikof, 104 kalaşnikof mermisi ve 3 şarjör, 2 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 10 tüfek, tabanca namlusu, 2 tabanca fişeği, 344 tüfek kartuşu, 15 şarjör ile 55 boş kovanı zulalanmış halde buldu.

Gözaltına alınan S.T, M.O. ve B.A. emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Mühimmat, Samsun, Silah, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da kiralık çiftlikte 2 kalaşnikof ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da kiralık çiftlikte 2 kalaşnikof ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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