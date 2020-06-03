Samsun'da kiraz hasadı başladı - Son Dakika

Samsun'da kiraz hasadı başladı

Samsun'un Bafra ilçesinde hasadına başlanan erkenci kirazın kilogramı 15-20 liradan satılıyor.

Samsun'da kiraz hasadı başladı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde hasadına başlanan erkenci kirazın kilogramı 15-20 liradan satılıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dursun, AA muhabirine, 2008 yılında 370 dekar olan kiraz ağacı bulunan arazilerin, üreticilerin bu meyvenin üretimini terk ederek başka alanlara yönelmesi nedeniyle bu yıl 75 dekara kadar düştüğünü söyledi.

İlçede kiraz hasadının başladığını belirten Dursun, "Normal sezonda kiraz geçen yıl 6 ila 8 liradan satılıyordu. Bu yıl ise 8 ila 10 lira arasında olması bekleniyor." dedi.

Kiraz üreticisi Mustafa Şeker ise sezonu mayıs ayının 15'lerinde "early burlat" cinsi kirazla açtıklarını ve kilogramını 25 liradan sattıklarını belirtti.

Şimdi ise kiraz hasadının başladığını dile getiren Şeker, "12 yıldır kiraz yetiştiriyorum. Sezonda 1-1,5 ton ürün elde ediyorum. Kirazın kilogramını tarlada 15 ila 20 lira arasında satıyorum. Samsun bölgesinde yaşayan aileler kendi meyvelerini toplayıp kasalara koyuyor. Kirazı bahçe kapısında tartarak parasını verip gidiyorlar." diye konuştu.

Samsun, Bafra, Kiraz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 05:03 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da kiraz hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi

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