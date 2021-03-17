Samsun'da kırsal mahallere bile HES kodu ile girilebilecek - Son Dakika

Samsun'da kırsal mahallere bile HES kodu ile girilebilecek

17.03.2021 14:22
Samsun'da kırsal mahallere bile HES kodu ile girilebilecek, System.String[]

Vaka sayısının tırmandığı Samsun'da AVM, toplu taşıma araçları, zincir marketler, zincir mağazalar ve pazar yerlerinin yanı sıra ilçelere girişte hatta kırsal mahallere girişte bile HES kodu sorulmaya başlandı.

Vaka sayısının tırmandığı Samsun'da AVM, toplu taşıma araçları, zincir marketler, zincir mağazalar ve pazar yerlerinin yanı sıra ilçelere girişte hatta kırsal mahallere girişte bile HES kodu sorulmaya başlandı.

Korona virüs vaka sayısında Türkiye'de ilk sırada yer alan Samsun'da HES kodu ile girilen yer sayısı artırılırken, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Samsun'un maviye dönmesi tamamen bize bağlı. Aşı olmayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız varsa bir an önce aşılarını olsunlar" dedi.

Vali Zülkif Dağlı, Samsun olarak vakaların en yüksek olduğu il konumunda olduklarını hatırlatarak, "Biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Tehlike geçmiş değil. Hiçbir şey bitmiş değil" diye konuştu.

"Samsun olarak vakaların en yüksek olduğu il konumundayız maalesef" diye Vali Dağlı şöyle konuştu:

"Bu manada bunları azaltmak için hep birlikte uğraşacağız. Samsun'un maviye dönmesi tamamen bize bağlı. Kurallara dikkat etmememiz gerekiyor. Tedbirlerimizi aldık. Bütün AVM ve süper marketlere girişlerde HES kodu uygulaması başlattık. Tüm toplu taşıma araçlarımızda HES kodu uygulaması var. İlçelerimize girişte hatta kırsal mahallere girişte HES kodu uygulamaları devam ediyor. Pazarlarımızda HES kodu uygulamamız devam ediyor. Ayrıca aşı olmayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız varsa bir an önce aşılarını olsunlar. Sıra şu an öğretmenlerimizde. Onlar da bir an önce aşılarını olsunlar. Ben buradan tekrar çağrıda bulunmak istiyorum. Aşı bağışıklık kazanmak için önemli bir unsur. Bunu bir an önce yaptırmakta fayda var."

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan vaka haritasında Samsun'da 6-12 Mart tarihleri arasında 6 bin 218 vaka tespit edildi. 100 binde 458,53 vaka tespit edilen Samsun, Türkiye'de ilk sırada yer aldı. - SAMSUN

Samsun'da kırsal mahallere bile HES kodu ile girilebilecek
Samsun'da kırsal mahallere bile HES kodu ile girilebilecek
Samsun'da kırsal mahallere bile HES kodu ile girilebilecek
Samsun'da kırsal mahallere bile HES kodu ile girilebilecek
Samsun'da kırsal mahallere bile HES kodu ile girilebilecek
Samsun'da kırsal mahallere bile HES kodu ile girilebilecek
Samsun'da kırsal mahallere bile HES kodu ile girilebilecek

Koronavirüs, HES kodu, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun'da kırsal mahallere bile HES kodu ile girilebilecek - Son Dakika


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