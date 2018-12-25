Son Dakika Haberleri: Samsun'da Kış

Samsun'da Kış

56 dakika önce

Samsun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda kış lastiği bulunmayan tırların geçişine izin verilmiyor.

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Samsun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Samsun- Ankara kara yolunda kış lastiği bulunmayan tırların geçişine izin verilmiyor.

Bölge trafik ekipleri, Kavak ve Havza ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için denetimleri artırdı.

Ekipler, Samsun-Ankara kara yolundaki kontrollerinde Ankara istikametine giden ve kış lastiği olmayan tırların geçişine izin vermedi.

Yolda uzun tır kuyrukları oluştu.

Bölgede etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle, Kavak-Havza arasında araç trafiği kontrollü sağlanıyor.

Karayolları ekipleri yolda tuzlama çalışması yaparken, iş makineleriyle kar birikintileri temizleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:56 Kaynak: AA

Kavak, Ankara, Kar, Samsun, Güncel
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