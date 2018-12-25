Samsun'da Kış
56 dakika önce
Samsun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda kış lastiği bulunmayan tırların geçişine izin verilmiyor.
Samsun
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Samsun- Ankara
kara yolunda kış lastiği bulunmayan tırların geçişine izin verilmiyor.
Bölge trafik ekipleri, Kavak
ve Havza
ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için denetimleri artırdı.
Ekipler, Samsun-Ankara kara yolundaki kontrollerinde Ankara istikametine giden ve kış lastiği olmayan tırların geçişine izin vermedi.
Yolda uzun tır kuyrukları oluştu.
Bölgede etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle, Kavak-Havza arasında araç trafiği kontrollü sağlanıyor.
Karayolları ekipleri yolda tuzlama çalışması yaparken, iş makineleriyle kar birikintileri temizleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:56 Kaynak: AA
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