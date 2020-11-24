Samsun'da kış lastiği zorunluluğu - Son Dakika

Samsun'da kış lastiği zorunluluğu

24.11.2020 17:54
Samsun'da kış lastiği zorunluluğu, System.String[]

Samsun Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında 2020-2021 kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri toplantısı yapıldı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında 2020-2021 kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri toplantısı yapıldı.

Vali Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında, İl Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen toplantıda kış mevsiminde alınabilecek tedbirler konuşuldu. Vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini ve sürücülerin trafik kural ihlal davranışlarının en aza indirilmesini sağlamak amacıyla yapılan toplantıda trafik kazalarının oluşmasında önemli rol oynayan kış mevsimi koşulları ve trafik güvenliğine yönelik diğer olumsuzluklar da dikkate alındı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ' ile kullanım şartları ve denetimlere ilişkin usul ve esaslar kapsamında ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın şehirlerarası karayollarında ve 10.11.2020 tarihli valilik oluru ile ilimiz sınırları içerisinde bulunan tüm yollarda yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda, her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu olduğu belirtilmiştir. Kış lastiği 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastik şeklinde tanımlanmaktadır. Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin ise tüm lastiklerinin kış lastiği olması zorunludur. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış lastiği yerine geçer. Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Seyir esnasında herhangi bir sebeple değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastikler de kış lastiği olmak zorundadır. Kış lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti veya (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) işareti veya sadece kar tanesi (snowflake) işareti bulunması gereklidir. Lastiklerin kaplama yapılarak kullanılması halinde lastik omuzlarında (M+S) işareti olsa dahi, lastik diş derinliğinin ve sırt deseninin kış lastiğine uygun olması zorunludur. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4 milimetreden; kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda ise kış lastiği diş derinliği 1,6 milimetreden az olamaz. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesi gereğince kış lastiği denetimlerinde ihlali tespit edilen araçlara 776 Türk Lirası İdari Para Cezası uygulanmaktadır. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların dışında kalan hususi araçlar için kış lastiği zorunluluğu olmamakla birlikte, can ve mal güvenliği için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılmasını tavsiye ediyoruz" denildi. - SAMSUN

Samsun'da kış lastiği zorunluluğu
Samsun'da kış lastiği zorunluluğu

Emniyet Müdürlüğü, Zülkif Dağlı, Valilik, Samsun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun'da kış lastiği zorunluluğu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beckham, Manchester United ve PSG'yi geride bıraktı! Kazanacağı ücret dudak uçuklatacak Vicdansız anne, tuvalette doğum yaptıktan sonra doğurduğu bebeğini diri diri mezara gömdü İrem Derici'nin geçen hafta müzikseverlerle buluşturduğu şarkısının klibi olay oldu Altının kilogramı 458 bin liraya geriledi Arınç'ın istifasını duyuran İletişim Başkanlığı, "Görevinden affını talep etti" ifadesini değiştirerek yeni paylaşım yaptı ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu Son Dakika! Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti Isparta'da bu köye muhtar dayanmıyor! 5'inci muhtar "inşaattan düştüm" diyerek istifa etti
İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt: Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt: Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek         
18:03
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
Üst mahkeme kararı bozdu, Palu ailesi davası yeniden başladı Üst mahkeme kararı bozdu, Palu ailesi davası yeniden başladı         
17:18
2. Lig ekibi Turgutluspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yenerek kupadan eledi 2. Lig ekibi Turgutluspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yenerek kupadan eledi         
17:05
Bülent Arınç'ın istifasına AK Parti ve MHP'den ilk tepki: En büyük hizmetin Bülent Arınç'ın istifasına AK Parti ve MHP'den ilk tepki: En büyük hizmetin "istifa" haline gelmesi çok büyük acı         
16:49
Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez         
16:44
Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var         
16:03
Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi kan dondurdu: Rastgele ateş açtım Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi kan dondurdu: Rastgele ateş açtım         
15:39
Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor         
14:36
Sokaklarda tek başına yaşıyordu! Cansız bedeni dere kenarında bulundu Sokaklarda tek başına yaşıyordu! Cansız bedeni dere kenarında bulundu         
14:27
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Kış iyice yüzünü gösteriyor! Meteoroloji il il kar ve fırtına uyarısında bulundu Kış iyice yüzünü gösteriyor! Meteoroloji il il kar ve fırtına uyarısında bulundu         
13:57
Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı         
13:54
Kadın yolcusunu taciz edip Kadın yolcusunu taciz edip "Sana ev açarım" diyen minibüs şoförüne 9,5 yıl hapis istemi         
13:53
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var         
12:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 18:15:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da kış lastiği zorunluluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei