Yazılan cezalar tartışmaları beraberinde getirdi - Son Dakika

Yazılan cezalar tartışmaları beraberinde getirdi
01.12.2020 23:40
Yazılan cezalar tartışmaları beraberinde getirdi Korona virüsü tedbirleri kapsamında yeni alınan kararlar gereği saat 21.00 itibarıyla kısıtlamanın başlamasının ardından boş sokaklar havadan görüntülendi.
Yazılan cezalar tartışmaları beraberinde getirdi
SAMSUN - Korona virüsü tedbirleri kapsamında yeni alınan kararlar gereği saat 21.00 itibarıyla kısıtlamanın başlamasının ardından boş sokaklar havadan görüntülendi.
Korona virüsü tedbirleri kapsamında saat 21.00 itibarıyla ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Samsun'da sokaklar ıssız bir hal aldı. Polis ekipleri belirli noktalarda denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere işlem yapıldı.
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