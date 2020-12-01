Yazılan cezalar tartışmaları beraberinde getirdi - Son Dakika

Korona virüsü tedbirleri kapsamında saat 21.00 itibarıyla ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Samsun 'da sokaklar ıssız bir hal aldı. Polis ekipleri belirli noktalarda denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere işlem yapıldı.

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