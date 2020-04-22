Samsun'da kısıtlama öncesinde semt pazarında yoğunluk - Son Dakika

SAMSUN'da gece yarısı başlayacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde semt pazarlarında yoğunluk yaşandı.

Samsun'da semt pazarları ve alışverişin yapıldığı kentin işlek caddelerinde hareketlilik yaşandı. İlkadım ilçesindeki Modern Pazar'da yoğunluk yaşanırken, hem pazarcılar, hem vatandaşlar maske ve eldiven takarak koronavirüsten korunmaya çalıştı. Vatandaşların meyve ve sebzeleri seçerek almalarına izin verilmezken, pazarcılar vatandaşlarla yakın temasta bulunmaktan da kaçındı. Pazara gelen vatandaşların hızlıca ihtiyaçlarını alıp, pazar yerinden ayrıldıkları görüldü.

30 yıldır pazarcılık yapan Necla Uysal, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle insanların ihtiyaçlarını karşılamak için pazara geldiklerini söyleyerek, "Yarın yasak var diye bugünden insanlar alışveriş yapıyorlar. Bir hareketlilik var pazarda" diye konuştu.

Pazarcılık yapan Kerim Ay da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde pazarda bir yoğunluk yaşandığını belirterek "İnsanlar maske takarak pazara geliyorlar. sosyal mesafeye uymaya çalışıyoruz. Şuan için bir sorunumuz yok. İnsanlar pazara gelip oyalanmadan hızlıca alışverişini yapıp gidiyor" dedi.