Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük tam kapanmanın dün saat 19.00'da başlamasıyla Samsun'da denetimleri artıran polis ekipleri, kentin birçok yerinde kontrol noktaları oluşturdu. Özellikle ana güzergahlardaki kavşaklarda denetim yapan ekipler, araçları tek tek durdurup sürücü ve yolcuların gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Kısıtlamanın olmadığı günlerde kalabalığıyla dikkat çeken kentteki sahil, cadde ve sokakların sessizliğe büründüğü görülürken, araç trafiği ise dikkat çekti.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Samsun'da kısıtlamada araç yoğunluğu - Son Dakika