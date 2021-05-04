Tam kapanmada sıkı denetim: Araçlar tek tek kontrol ediliyor - Son Dakika

Tam kapanmada sıkı denetim: Araçlar tek tek kontrol ediliyor

04.05.2021 14:45

Tam kapanmada sıkı denetim: Araçlar tek tek kontrol ediliyor Samsun'da polis ekiplerince, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 'tam kapanma' sürecinde sıkı denetimler devam ediyor.

Tam kapanmada sıkı denetim: Araçlar tek tek kontrol ediliyor

SAMSUN - Samsun'da polis ekiplerince, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 'tam kapanma' sürecinde sıkı denetimler devam ediyor. Ekipler durdurduğu araçlarda bulunanların muafiyet belgelerine tek tek bakıyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Samsun'da da 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Kısıtlama nedeniyle kent genelinde güvenlik güçleri belirlenen yerlere uygulama noktaları kurarak denetimlerini sürdürüyor. Özellikle mesaiye gitmek zorunda kalanların tek tek izin belgelerine bakılıyor. Başta kent merkezi ve ana yollar olmak üzere bir çok noktada uygulama noktasının bulunduğu Samsun'da şehir sessizliğe büründü. Kısıtlamayı ihlal eden bazı kişiler hakkında da para cezası kesilerek yasal işlemler yapıldığı bildirildi.

Bir vatandaş ise kısıtlamaya uymayanlara isyan ederek, "11 gün kaldı, evlerde oturalım. Vatandaşlar tedbirlere uysunlar, bitsin ve kurtulalım. İsyan ettik artık. Herkes sokakta tramvaya biniyor, tramvaylar dolu, millet geziyor. Adamın elinde bir kağıt Samsun'u dolanıyor. 'İşe gidiyorum' diye elinde ekmekle dolaşıyor. Samsun'a geliyorum yine elinde ekmek geziyor. Devletimizin verdiği kararlara uyalım. Yasaklar da bir an önce biter ve normale döneriz inşallah. En büyük temennim budur" dedi.

Tam kapanmada sıkı denetim: Araçlar tek tek kontrol ediliyor
Tam kapanmada sıkı denetim: Araçlar tek tek kontrol ediliyor
Tam kapanmada sıkı denetim: Araçlar tek tek kontrol ediliyor
Tam kapanmada sıkı denetim: Araçlar tek tek kontrol ediliyor
Tam kapanmada sıkı denetim: Araçlar tek tek kontrol ediliyor
Tam kapanmada sıkı denetim: Araçlar tek tek kontrol ediliyor
Tam kapanmada sıkı denetim: Araçlar tek tek kontrol ediliyor
Tam kapanmada sıkı denetim: Araçlar tek tek kontrol ediliyor
Tam kapanmada sıkı denetim: Araçlar tek tek kontrol ediliyor

Güvenlik güçleri, Koronavirüs, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tam kapanmada sıkı denetim: Araçlar tek tek kontrol ediliyor - Son Dakika


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