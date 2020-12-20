Samsun'da kısıtlamada sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgınıyla mücadele kapsamanda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları dolayısıyla hafta sonu şehrin belirli noktalarına sokak hayvanları için mama bıraktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan sokak hayvanları için çalışma başlatıldığı bildirdildi.

Açıklamada, Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi görevlileri tarafından daha önce belirlenen noktalara mama bırakıldığı belirtilerek, "Sokak hayvanlarını hiçbir zaman ihmal etmeyen ve onların yaşamlarına saygı gösteren Samsun Büyükşehir Belediyesi, can dostlarının zor durumda kalmaması için adeta seferber oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in de yakından takip ettiği çalışmalar, titizlikle yürütülüyor." ifadelerini yer verildi.

Sokak hayvanlarının yoğun olduğu cadde, sokak ve parklara mama ve su koyan ekiplerin, geçen aylarda olduğu gibi salgın süresince de çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı.