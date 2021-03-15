Samsun'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 253 şahsa idari işlem yapıldı - Son Dakika

Samsun'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 253 kişiye idari işlem yapıldığı bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca birçok karar alınıp uygulandığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı belirtilerek, "13 Mart saat 21,00'den - 15 Mart saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma yasağını ihlal eden 253 şahsa idari işlem yapılarak 470 bin 056 lira idari para cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini yer verildi.