Samsun'da kısıtlamaya uymayan 439 kişiye 1 milyon TL ceza kesildi - Son Dakika

Samsun hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 439 kişiye 1 milyon 19 bin TL cezai işlem uygulandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamın 18 aralık ve 21 aralık tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 439 kişiye toplamda 1 milyon 19 bin TL cezai işlem uygulandı. Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Korona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Sağlık Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ile Bakanlıklarımızın genelgeleri doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha ve İl Pandemi Kurulumuzda birçok karar alınıp uygulanmaktadır. Bu kapsamda; 18 Aralık 2020 Cuma günü saat 21.00'de başlayıp 21 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 05.00'te sona eren sokağa çıkma yasağında, 439 şahsa idari işlem yapılarak 1 milyon 19 bin 268 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi. - SAMSUN