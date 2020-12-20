Samsun'da, kısıtlamayı ihlal eden 257 kişiye 545 bin lira ceza - Son Dakika

Samsun'da, kısıtlamayı ihlal eden 257 kişiye 545 bin lira ceza
20.12.2020 15:47
SAMSUN'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen 257 kişiye toplam 545 bin 592 TL ceza uygulandı.
SAMSUN'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen 257 kişiye toplam 545 bin 592 TL ceza uygulandı.
Kentin işlek cadde, sokak ve meydanları, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kaldı. Kent genelinde vatandaşın tedbirlere uyduğu gözlenirken polis, bekçi ve zabıta ekipleri de denetimlerini sürdürdü. Ekipler, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı'nda izin belgesi kontrolü yaptı. Belge kontrolünün ardından araçta bulunanların Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulandı. Kent genelinde kısıtlamaya uymayan 257 kişiye, toplam 545 bin 592 TL ceza uygulandığı belirtildi.
- Samsun
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