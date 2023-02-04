Samsun'da kıyı erozyonu: Hırçın Karadeniz ağaçları kökünden söktü - Son Dakika
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Samsun'da kıyı erozyonu: Hırçın Karadeniz ağaçları kökünden söktü

04.02.2023 15:28

Samsun'da kıyı erozyonu: Hırçın Karadeniz ağaçları kökünden söktü SAMSUN - Samsun'un Atakum ilçesi sahilinde yaşanan kıyı erozyonunda hırçın Karadeniz, ağaçları kökünden söktü, sahili tahrip etti.

Samsun'da kıyı erozyonu: Hırçın Karadeniz ağaçları kökünden söktü

SAMSUN - Samsun'un Atakum ilçesi sahilinde yaşanan kıyı erozyonunda hırçın Karadeniz, ağaçları kökünden söktü, sahili tahrip etti.

Atakum ilçesi Yalı Mahallesi 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu mevkisi sahilinde bulunan ağaçlık alanda kıyı erozyonu yaşanıyor. Kıyı erozyonuyla birlikte Karadeniz, kumsalı yutuyor, ağaçları kökünden söküyor. Her geçen gün ağaçların sayısının azaldığını söyleyen çevredeki vatandaşlar, bölgedeki probleme bir çözüm bulunmasını istiyor.

Deniz kıyıyı aşındırıyor

Çakırlar Yalı Mahallesi'nden oturan Olgun Aydoğan, "Geçtiğimiz yıl tahmini 80 adet ağaç buradan kıyı erozyonu sonucu gitti. Deniz neredeyse yola kadar geldi. Şu an burada bir sıkıntı var. Bu kısımdan yola 10-15 metre mesafe kaldı. Geçen sene insanlar burada kalıp çadırlarda kamp yapıyorlardı ama şu an maalesef bu ağaçlar da yavaş yavaş gidiyor. Şu an çam ağaçları sayılabilecek derecede az kaldı" dedi.

"Önlem alınmazsa burası çöle döner"

Mahalle sakinlerinden Mustafa Usta, "Geçen sene de dalgalar bu bölgedeki çam ağaçlarını sökmüştü. Bunların önlemlerinin alınmasını rica ediyoruz. Bu sene yine dalgalar 3-4 ağacı aldı. Çoğu çam ağacı gitti. 5-10 tane ağaç kaldı ve onların da gitmemesi için gereken neyse onun yapılmasını rica ediyoruz. Yazın oralarda hep piknik yapıyoruz. Çoluk çocuk gölgeye geçip oturuyoruz. Önlem alınmazsa burası bir çöle döner" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Dursun Öztürk, "Buranın denize mesafesi 200 metreyi buluyordu. Ben 40 senedir buradayım. Burası sahilin en güzel yeriydi. İleri bölgelere denize dolgu yaptılar ama pek bir faydası olmadı. Şu anda deniz gittikçe yola doğru gelmeye başladı. Burada hep piknik yapılıyordu, kum vardı. Sahilin en güzel yeriydi burası. Şu an taş doldurma ile mi yapılır nasıl olur bilmiyorum ama bu probleme bir çözüm bulunmalı" şeklinde konuştu.

Sahil bandında bazı bölgelerde kıyı erozyonu yaşanmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Karadeniz, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da kıyı erozyonu: Hırçın Karadeniz ağaçları kökünden söktü - Son Dakika

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