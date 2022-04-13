Kıyı erozyonu köy yoluna yaklaştı - Son Dakika
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Kıyı erozyonu köy yoluna yaklaştı

13.04.2022 17:54

Samsun'un Terme ilçesine bağlı Sancaklı köyünde kıyı erozyonu etkili oluyor.

Samsun'un Terme ilçesine bağlı Sancaklı köyünde kıyı erozyonu etkili oluyor.

Terme Ovası'ndaki Sancaklı köyünde dalgalar nedeniyle toprak kaybı yaşanıyor. Sahilde bulunan köy ormanındaki ağaçların bir kısmı dalgalar nedeniyle kaybedildi.

Kıyı erozyonu köy yoluna yaklaştı. Dalgalar kıyı şeridinde bulunan evler için de tehdit oluşturmaya başladı. Dalgaların kıyı şeridini aşındırması dron ile görüntülendi.

Köy muhtarı Haydar Aydın, AA muhabirine, 58 haneli köyün sahil şeridinde yer aldığını söyledi.

Ovanın Yeşilırmak sularının getirdiği alüvyon ile oluştuğunu belirten Aydın, son dönemde bölgede kıyı erozyonu yaşandığını ifade ederek "12 yıl önce deniz içine tahkimatlar kurduk. Batı tarafında denizin durmasını engelledik ama şimdi doğu tarafından deniz içeriye girmeye devam ediyor." dedi.

Aydın, köy ormanındaki ağaçların bir kısmının devrildiğini belirterek "Deniz çam ağaçlarımızı yıktı. Köyün ulaşımını sağlayan yola yaklaştı. Bazı evleri tehdit etmeye başladı. Bizim çocukluğumuzdan beri yaklaşık 150 metre içeri doğru deniz ilerledi. Denizin bu hasarının önlenmesi için tahkimatlar yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kıyı erozyonu köy yoluna yaklaştı
Kıyı erozyonu köy yoluna yaklaştı
Kıyı erozyonu köy yoluna yaklaştı
Kıyı erozyonu köy yoluna yaklaştı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kıyı erozyonu köy yoluna yaklaştı - Son Dakika


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