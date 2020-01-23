Samsun'da kız arkadaşını darp edip cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da kız arkadaşını darp edip cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

Samsun'da kız arkadaşını darp edip cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı

6 saat önce

Samsun'da kız arkadaşını darp edip cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen bir kişi şikayet üzerine gözaltına alındı.

Samsun'da kız arkadaşını darp edip cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı, System.String[]

Samsun'da kız arkadaşını darp edip cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen bir kişi şikayet üzerine gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.E.(40) adlı kadın, S.C.(48) adlı arkadaşının kendisini alıkoyup, cep telefonunu gasp ettiğini ve darp ettiğini iddia ederek polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili S.C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Kadının arkadaşı olduğunu söyleyen ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen S.C., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:36 Kaynak: İHA
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