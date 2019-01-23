Son Dakika Haberleri: Samsun'da Kız Çocuğunu Kaçırmaya Çalışan Kişiye Gözaltı

Samsun'da Kız Çocuğunu Kaçırmaya Çalışan Kişiye Gözaltı

50 dakika önce

Samsun'un ilkadım ilçesinde, E.Ş. (11) adlı kız çocuğu, M.K. tarafından kaçırılmak istendi.

Samsun'da Kız Çocuğunu Kaçırmaya Çalışan Kişiye Gözaltı, System.String[]
Samsun'un ilkadım ilçesinde, E.Ş. (11) adlı kız çocuğu, M.K. tarafından kaçırılmak istendi. Küçük kızın direnmesi üzerine olay yerinden kaçan M.K., E.Ş.'nin babasının şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. 

Olay, dün öğle saatlerinde, İlkadım ilçesine bağlı Kalkancı Mahallesi Tosya Sokak'ta meydana geldi. Evine doğru giden E.Ş. adlı kız çocuğu, kimliği belirsiz kişi tarafından kolundan çekilerek, götürülmek istendi. Küçük kızın direnmesi üzerine şüpheli, olay yerinden kaçtı. Eve giden E.Ş., olayı babası M.Ş.'ye anlattı. Bunun üzerine M.Ş., Gazi Polis Merkezi'ne başvurarak, olayı anlattı. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarından E.Ş.'yi kaçırmak isteyenin M.K. olduğunu belirledi. Ekipler, M.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Görüntü Dökümü:

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-Olay anı güvenlik kamerası

-Olay yerinden görüntü

Haber: Tayfur KARA SAMSUN, 

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:42 Kaynak: DHA

Polis, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
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Samsun'da Kız Çocuğunu Kaçırmaya Çalışan Kişi Gözaltına Alındı Samsun'da Kız Çocuğunu Kaçırmaya Çalışan Kişiye Gözaltı

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