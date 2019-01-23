Son Dakika Haberleri: Samsun'da Kız Çocuğunu Kaçırmaya Çalışan Kişiye Gözaltı (2)

Samsun'da Kız Çocuğunu Kaçırmaya Çalışan Kişiye Gözaltı (2)

23 dakika önce

HASTANEYE YATIRILDI?Samsun'da, E.Ş. (11) adlı kız çocuğunu kaçırmaya çalışan ve ihbar üzerine polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan M.K., akıl ve ruh sağlığının yerinde olup, olmadığının belirlenmesi için Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı.

Samsun'da Kız Çocuğunu Kaçırmaya Çalışan Kişiye Gözaltı (2), System.String[]
HASTANEYE YATIRILDI

? Samsun'da, E.Ş. (11) adlı kız çocuğunu kaçırmaya çalışan ve ihbar üzerine polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan M.K., akıl ve ruh sağlığının yerinde olup, olmadığının belirlenmesi için Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı. Zihinsel engelli olduğu iddia edilen M.K.'nin hastanede akıl ve ruh sağlığının yerinde olup, olmadığı araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:03 Kaynak: DHA

Samsun, Güncel
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Samsun'da Kız Çocuğunu Kaçırmaya Çalışan Kişi Gözaltına Alındı Samsun'da Kız Çocuğunu Kaçırmaya Çalışan Kişiye Gözaltı

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