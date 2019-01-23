Samsun'da Kız Çocuğunu Kaçırmaya Çalışan Kişiye Gözaltı (2)
23 dakika önce
HASTANEYE YATIRILDI?Samsun'da, E.Ş. (11) adlı kız çocuğunu kaçırmaya çalışan ve ihbar üzerine polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan M.K., akıl ve ruh sağlığının yerinde olup, olmadığının belirlenmesi için Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı.
HASTANEYE YATIRILDI
? Samsun
'da, E.Ş. (11) adlı kız çocuğunu kaçırmaya çalışan ve ihbar üzerine polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan M.K., akıl ve ruh sağlığının yerinde olup, olmadığının belirlenmesi için Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
'ne yatırıldı. Zihinsel engelli olduğu iddia edilen M.K.'nin hastanede akıl ve ruh sağlığının yerinde olup, olmadığı araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:03 Kaynak: DHA
Samsun'da Kız Çocuğunu Kaçırmaya Çalışan Kişi Gözaltına Alındı
Samsun'da Kız Çocuğunu Kaçırmaya Çalışan Kişiye Gözaltı
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