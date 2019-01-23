Samsun'da Kız Çocuğunu Kaçırmaya Çalışan Kişiye Gözaltı-2
18 dakika önce
Samsun'da kız çocuğunu kaçırmaya çalışan kişiye gözaltı-2(Tür: Yurt)
Samsun
'da kız çocuğunu kaçırmaya çalışan kişiye gözaltı-2
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:06 Kaynak: DHA
Samsun'da Kız Çocuğunu Kaçırmaya Çalışan Kişi Gözaltına Alındı
Samsun'da Kız Çocuğunu Kaçırmaya Çalışan Kişiye Gözaltı
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