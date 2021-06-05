Samsun'da Kızılırmak Deltası Sulak Alanı ve Kuş Cenneti'nin tanıtımı yapıldı - Son Dakika

Samsun'da Kızılırmak Deltası Sulak Alanı ve Kuş Cenneti'nin tanıtımı amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni" kapsamında videokonferans yöntemiyle bağlandığı Samsun'da Vali Zülkif Dağlı'dan Kızılırmak Deltası hakkında bilgi aldı.

Manda varlığının iyi değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, "Biliyorsunuz, mandada ciddi manada bir eksilme var. Gerek mandanın sütünden gerek etinden istifade edilmelidir. Süt ve süt ürünlerinde mandanın çok büyük faydaları var. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ile bir çalışma yapmanızda da büyük faydalar olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Dağlı da deltanın 19 Mayıs, Alaçam ve Bafra ilçeleri sınırları içinde kalan 43 bin hektarlık alanla Karadeniz Bölgesi'nin en büyük, barındırdığı canlı sistemi açısından da Türkiye'nin en zengin ve geniş sulak alanlarından biri olduğunu söyledi.

Eşine az rastlanır yaban hayatına sahip olan deltanın, korunması ve gelecek kuşaklara tüm doğallığı ile aktarılması için biri uluslararası olmak üzere üç farklı statüde korunduğunu vurgulayan Dağlı, "Türkiye'de bugüne kadar 486 kuş türü tespit edilmiş olup, Kızılırmak Deltası bunlardan 359'una ev sahipliği yapıyor. Deltada bulunan Galeriç Ormanı, Türkiye'nin bulunduğu ılıman iklim kuşağındaki nadir subasar ormanlarından biridir ve ülkemizin de en büyük ikinci büyük subasar ormanı olma niteliğine sahiptir. Delta, Türkiye'nin 122 önemli bitki alanlarından biri olarak kabul edilmiştir." dedi.

Türkiye ve dünyanın en önemli sulak alanlarından biri olan Kızılırmak Deltası'nın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer aldığına işaret eden Dağlı, şunları kaydetti:

"Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yürütülen çalışmalar sayesinde emin adımlarla UNESCO yolculuğuna devam ediyor. Özellikle kuş varlığı açısından Avrupa'nın önemli sulak alanlarından olan Romanya'daki Danube Deltası, Bulgaristan'daki Srebarna Deltası, İspanya'daki Donana Deltası gibi birçok benzer alanla kıyaslandığında Kızılırmak Deltası, daha fazla kuş çeşitliliğine ve buna bağlı doğal özelliklere sahiptir. Bu değeri dünya ölçeğine taşımak adına her türlü çalışmayı yapan Bakanlığımız, nihai hedef olarak ülkemizin ilk UNESCO Doğal Miras alanı olarak Kızılırmak Deltası'nı ilan ettirmeyi belirlemiştir. Ülkemiz açısından ilk ve tek UNESCO Dünya Doğal Miras alanı olma yolunda ilerleyen Kızılırmak Deltası, gelecekteki benzer çalışmalar açısından da rehber niteliği taşıyor."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de Kızılırmak Deltası'nın Türkiye'nin en fazla manda popülasyonunu bünyesinde barındırdığının altını çizerek, "Samsun'da yaklaşık 20 bin manda yetiştirilmektedir. Kızılırmak Deltası civarındaki köylerde ise 10 bin civarında manda yetiştirilmektedir. Kızılırmak Deltası'nda doğal yaşamın bulunduğu 25 kilometrelik alanı araç trafiğine kapattık. Deltadaki kuş varlığının korunması açısından av yasağının uygulanması ve uygulama alanın genişletilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Ahmet Demircan ve Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu da katıldı.