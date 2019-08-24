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Samsun'da koca dehşetinin ayrıntıları

1 saat önce

Samsun'da felçli eşi ile kızını evinde tabancayla vurarak öldüren kocanın, cinnet geçirdiği iddia edildi.

Samsun'da koca dehşetinin ayrıntıları, System.String[]

Samsun'da felçli eşi ile kızını evinde tabancayla vurarak öldüren kocanın, cinnet geçirdiği iddia edildi.


Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin İshaklı Mahallesi, TOKİ Toplu Konutları C1-3 Blokta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Beykoz (65) 8 yıldır felçli olan 35 yıllık karısı Meryem Beykoz (62) ve 3 yıl evli kaldıktan sonra 8 yıl önce eşinden boşanan 2 çocuk annesi kızı kızı Emine Beykoz'a (38) tabancayla ateş etti. Anne-kız olay yerinde hayatını kaybetti. Hasan Beykoz polise teslim oldu. Beykoz ailesinin yakınları Hasan Beykoz'un İstanbul'da inşaatlarda çalıştığını ve emekli olunca memleketi Samsun'a geldiğini ve cinnet geçirmiş olabileceğini söylediler. Öldürülen ana- kızın cenazeleri otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Olayla ilgi soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Beykoz, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:12 Kaynak: İHA
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