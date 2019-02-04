Samsun'da Kokainden 3 Zanlıya Tutuklama
38 dakika önce
Samsun'da ele geçen kokainle ilgili adliyeye sevk edilen 3 şahıs mahkemece tutuklandı.
Samsun
'da ele geçen kokainle ilgili adliyeye sevk edilen 3 şahıs mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Derecik
mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletle Yunus timleri sabit uygulama yaptıkları bir sırada şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Polisi fark eden araçtaki Ö.Y. (31) kokain paketini dışarı atıp kaçmaya çalıştı. Yunus polisi kaçmak isteyen Ö.Y. ile birlikte 2 paket halinde 243,05 gram kokain ele geçirdi. Söz
konusu şahıs Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerine teslim edildi. Narkotik polisi olayla bağlantısı olan E.Y. (69) ve N.O.'yu (63) İstanbul
'a gitmek üzereyken Bolu
'da yapılan operasyonla yakalayarak Samsun'a getirdi.
Olay kapsamında uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 680 TL paraya el konuldu. Polisteki sorgusu tamamlanan Ö.Y., E.Y. ve N.O., 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama' suçlarından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 şüpheli tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:16 Kaynak: İHA
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