Samsun'da kolunu silaj makinesine kaptıran kişi yaralandı - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kolunu silaj makinesine kaptıran kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ordubaşı Mahallesi'nde Ahmet Aktaş (55), mısırını işlediği sırada kolunu silaj makinesine kaptırdı.
Aktaş, olayın bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kolu dirseğinden kopan Aktaş, burada yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
- Kaynak: AA
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