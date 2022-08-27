Samsun'da 1128 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da 1128 paket kaçak sigara ele geçirildi

27.08.2022 08:57
Samsun'da 1128 paket kaçak sigara ele geçirildi

Samsun'da KOM Şube Müdürlüğü ekipleri bir depoya yaptıkları operasyonda 1128 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Samsun'da KOM Şube Müdürlüğü ekipleri bir depoya yaptıkları operasyonda 1128 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konularına giren suçlarla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde bulunan bir depoya operasyon düzenledi. Yapılan aramada 1128 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli A.A. hakkında 5607 sayılı Yasa'ya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 1128 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 1128 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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