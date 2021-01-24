Samsun'da komşular arasında çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika

Samsun'da komşular arasında çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı

24.01.2021 14:59
Samsun'da komşular arasında çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı, System.String[]

Samsun'un İlkadım ilçesinde komşular arasında gürültü yapılması meselesinden çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde komşular arasında gürültü yapılması meselesinden çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi Ulugazi TOKİ Blokları'nda ikamet eden kardeşler G.A ve Ö.A, üst kattan gelen çocuk ağlama sesi üzerine, komşuları Ersin K. ile tartışmaya başladı.

Ersin K'nin yakınlarının da tartışmaya katılmasıyla kavgaya dönüşen olayda, G.A'nın evinden aldığı bıçakla Ersin K, yakınları Sündüz K, İrfan K. ve kavgayı ayırmak isteyen apartman görevlisi Mehmet A. hafif yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. G.A. ve Ö.A. gözaltına alındı.

Kadıköy, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da komşular arasında çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika


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