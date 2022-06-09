Samsun'da komşular arasındaki kavgada evin taşlanması kamerada - Son Dakika
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Samsun'da komşular arasındaki kavgada evin taşlanması kamerada

09.06.2022 09:05
Samsun'da komşular arasındaki kavgada evin taşlanması kamerada

Samsun'da iki akşam üste üste komşular arasında yaşanan kavgada silahlar patlayınca polis alarma geçti.

Samsun'da iki akşam üste üste komşular arasında yaşanan kavgada silahlar patlayınca polis alarma geçti. Bir gün önceki evin taşlanması ise cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki komşu aile arasında önceki akşam başlayan sözlü kavganın evin taşlanması ile devam etmesinin ardından aynı aileler arasında dün akşam de yine kavga çıktı. Kavgada silahla ateş açılması sonucu bir evin balkonuna kurşun isabet etti. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Evin taşlanması ve komşular arasındaki kavga ise cep telefonu ile görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da komşular arasındaki kavgada evin taşlanması kamerada - Son Dakika

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