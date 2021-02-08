Samsun'da komşusunun köpeğini tüfekle yaralayan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde komşusunun köpeğini tüfekle yaralayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Sitesi mevkisinde yaşayan F.K. yulaflarını ezdiği iddiasıyla komşusu M.T'ye ait "Aslan" isimli köpeğe tüfekle bir el ateş etti. Gözüne ve kulağına saçma isabet eden köpek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

M.T. ise köpeği tedavi ettirmek için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürdü.