Samsun'da kontrolden çıkıp şarküteriye giren otomobilde bulunan 2 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da kontrolden çıkıp şarküteriye giren otomobilde bulunan 2 kişi öldü

17.06.2022 02:43
Samsun'da kontrolden çıkıp şarküteriye giren otomobilde bulunan 2 kişi öldü

Samsun'un Atakum ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarküteriye girmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Samsun'un Atakum ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarküteriye girmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yenimahalle Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi'nde Hasan Tiryakioğlu (24) idaresindeki 34 GM 6611 plakalı otomobil kaldırımda bulunan elektrik trafosuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bir marketin tentesini ve şarküteri etrafındaki çitleri kırarak yaklaşık 20 metre uzaklıktaki şarküteriye girerek durabildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü Hasan Tiryakioğlu ile Yunus Emre Nacaroğlu'nu (19) Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kaza kırım ekipleri çıkardı.

Yaralılardan biri Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine diğeri ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tiryakioğlu ve Nacaroğlu hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Samsun'da kontrolden çıkıp şarküteriye giren otomobilde bulunan 2 kişi öldü
Samsun'da kontrolden çıkıp şarküteriye giren otomobilde bulunan 2 kişi öldü
Samsun'da kontrolden çıkıp şarküteriye giren otomobilde bulunan 2 kişi öldü
Samsun'da kontrolden çıkıp şarküteriye giren otomobilde bulunan 2 kişi öldü
Samsun'da kontrolden çıkıp şarküteriye giren otomobilde bulunan 2 kişi öldü

YORUMLAR
500
Kullanılmayan araç lastiklerinin bulunduğu depo yandı Kullanılmayan araç lastiklerinin bulunduğu depo yandı Samsun'da gerçeğini aratmayan tatbikat Samsun'da gerçeğini aratmayan tatbikat
Kaynak: AA

İtfaiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da kontrolden çıkıp şarküteriye giren otomobilde bulunan 2 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:53 Arınç'la tokalaşmadı iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan görüntülü kanıt
00:37 14 yaşındaki kız çocuğunun taciz edildiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
00:23 Akaryakıta bir zam daha! Motorine 80 kuruş zam geldi
00:16 Dünyaca ünlü futbolcunun hesabını ele geçiren korsanlar Fatih Terim ve Galatasaray paylaşımları yaptı
23:49 Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın paniğe neden oldu
00:01 İsveç'te terör örgütü PKK propagandası yapıldı! Belediye binasına terör örgütü PKK sembolleri yansıttılar
23:44 polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in fezlekesi Meclis Başkanlığı'na ulaştı
23:29 Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a tepki: İsmini duymak istemiyoruz, yeter artık
23:25 Binlerce vatandaş Manga, Fatma Turgut ve Sefo'nun konseri için uzun kuyruklar oluşturdu
22:39 Ali Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra havada çarpışan iki paraşütçü yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 03:08:39. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da kontrolden çıkıp şarküteriye giren otomobilde bulunan 2 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement