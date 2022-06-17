Tiryakioğlu ve Nacaroğlu hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan biri Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine diğeri ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da kontrolden çıkıp şarküteriye giren otomobilde bulunan 2 kişi öldü - Son Dakika

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