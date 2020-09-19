Samsun'da kontrolü kaybeden sürücü refüje çıktı - Son Dakika

Samsun'da kontrolü kaybeden sürücü refüje çıktı

Samsun'da yağış sonrası kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüje çıktı.

Samsun'da yağış sonrası kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüje çıktı. Kazada araç sürücüsü hafif yaralandı. Kaza, Samsun'un Terme ilçesinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ordu – Samsun karayolunda seyir etmekte olan Ünal Şahin idaresindeki 55 AVJ 46 plakalı otomobil, yağış sonrası kayganlaşan asfalt üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktı. Çarpmanın şiddetiyle orta refüjde ters dönen otomobilde bulunan araç sürücüsü Ünal Şahin, kazayı hafif yaralı olarak atlattı. - SAMSUN

Son Dakika

Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un Türkçe mesajına cevap: Diplomasiye alan kazandırmak zorundayız

Meteoroloji, 4 bölge ve 5 ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu

ABD ve Yunanistan, Türkiye sınırında tatbikat yaptı

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti

Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı

7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti

İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu