Samsun'da konut satışları 1 yılda yüzde 25,8 azaldı - Son Dakika

Samsun'da konut satışları 1 yılda yüzde 25,8 azaldı

16.12.2020 10:32
Samsun'da konut satışları 1 yılda yüzde 25,8 azaldı, System.String[]

Samsun'da konut satış oranları bir yılda yüzde 25,8 azaldı.

Samsun'da konut satış oranları bir yılda yüzde 25,8 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Kasım ayı konut satış istatistikleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Verilen bilgilere göre Samsun'da 2020 Kasım ayında, konut satış oranları bir yılda yüzde 25,8 azalarak bin 891 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 azalarak 112 bin 483 oldu. Bin 891 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 1,7'si Samsun'da gerçekleşirken, en çok konut satışı yapılan iller arasında 16. sırada yer aldı. Konut satışlarında, İstanbul 21 bin 158 konut satışı ve yüzde 18,8 ile en yüksek paya sahip oldu.

İpotekli konut satışı yüzde 47,8 azaldı

Samsun'da ipotekli konut satış sayısı bir yılda yüzde 47,8 azalarak 372 olarak gerçekleşti. İpotekli konut satışları sayısı Samsun'da 372 olarak gerçekleşti. Türkiye'de ipotekli konut satışları içerisinde Samsun'un payı yüzde 1,5 ile 17. sırada yer aldı. Türkiye'de toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,7 olarak kayda geçti. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 4 konut satışı ve yüzde 20,5 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.

Samsun'da diğer konut satış sayısı bir yılda yüzde 17,2 azalarak bin 519 olarak gerçekleşti. Diğer satış türleri sonucunda Samsun'da bin 519 konut el değiştirdi. Samsun'da toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı yüzde 80,3 oldu. Samsun'da diğer konut satış türlerinde Türkiye'deki konut satışlarından yüzde 1,7'Iik pay alarak 16. sırada yer aldı.

Öte yandan Samsun'da bin 891 konut satışının, 723'ü ilk satış, bin 168'i ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 azalış göstererek 75 bin 825 oldu. Samsun'da ise bin 891 konut satışının 723'ü (yüzde 38,2) ilk satış, bin 168'i ise (yüzde 61) ikinci el satış olarak gerçekleşti. - SAMSUN

Samsun'da konut satışları 1 yılda yüzde 25,8 azaldı
Samsun'da konut satışları 1 yılda yüzde 25,8 azaldı

Türkiye, Samsun, Kasım, konut, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da konut satışları 1 yılda yüzde 25,8 azaldı - Son Dakika Ekonomi


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