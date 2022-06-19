Samsun'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi - Son Dakika
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Samsun'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi

19.06.2022 15:06
Samsun'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi

Samsun'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

E.C'nin (32) kullandığı 10 RS 410 plakalı otomobil, Samsun Ankara kara yolu Mahmutlu mevkisinde köpeğe çarpmamak için manevra yapması üzerine kontrolden çıktı.

Yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra devrilen otomobil, yolun sağındaki restoran önünde park halindeki 16 AKR 379 plakalı otomobile çarparak durabilirdi.

Aracın kırılarak savrulan cam parçaları park halindeki 55 AHM 872 plakalı otomobile zarar verdi.

Kazada, sürücü ile yanında bulunan S.K. (32) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Ankara, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi - Son Dakika

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