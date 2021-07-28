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Samsun'da korona aşısı olana hediye - Son Dakika

Samsun'da korona aşısı olana hediye

28.07.2021 12:47

Samsun'da korona aşısı olana hediye Samsun'da hedef bir günde 55 bin 555 aşı Müdür Oruç: "Aşı olan vatandaşlara çekilişle çeşitli hediyeler verilecek" "Aşı olan gençler arasında yapılan çekilişlerde bisiklet, Samsunspor forması, ücretsiz ulaşım, restoran ile iş yerlerinden indirim gibi...

Samsun'da korona aşısı olana hediye

Samsun'da hedef bir günde 55 bin 555 aşı

Müdür Oruç: "Aşı olan vatandaşlara çekilişle çeşitli hediyeler verilecek"

"Aşı olan gençler arasında yapılan çekilişlerde bisiklet, Samsunspor forması, ücretsiz ulaşım, restoran ile iş yerlerinden indirim gibi hediyeler verilecek"

SAMSUN - Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından planlanan "Hedef 1 Günde 55 bin 555 Aşı" kampanyası 30 Temmuz Cuma günü başlayacak. İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, aşı olacak gençlere çeşitli hediyelerin verileceğini açıkladı.

Samsun'un aşı haritasında sarıdan 'mavi'ye dönmesi ve henüz Kovid-19 aşısını yaptırmamış olan 17-24 yaş aralığındaki 89 bin 897 gencin desteğini alarak aşılama oranının yüzde 75'e ulaşması amacıyla "Hedef 1 Günde 55 bin 555 Aşı" kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Samsun'un çeşitli noktalarına 55 ayrı noktada 'Aşı Durakları' oluşturulacak. Aşı konusunda oluşan tedirginliklerin ve bilgi eksikliklerinin giderilmesi için 'Aşı Bilgi ve Danışma Hattı'nın etkin kullanımı ile 'Alo Aşı' uygulaması aktif olacak. Aşı olan gençler arasında yapılan çekilişlerde bisiklet, Samsunspor forması, ücretsiz ulaşım, restoran ile iş yerlerinden indirim gibi hediyeler olacak. Kampanyanın açılışı 30 Temmuz Cuma günü Cumhuriyet Meydanı Tramvay İstasyonu'nda Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç'un katılımıyla gerçekleşecek.

İl Sağlık Müdürlüğü binasında düzenlenen basın açıklamasında kampanya hakkında bilgi veren Müdür Oruç, "Samsun'da vaka sayılarımızda bir hareketlilik mevcut. Pandeminin biz sonuna geldiğini düşünüyoruz. Pandemide asıl silahımız aşıdır. Samsun'da yüzde 66 oranında birinci doz aşımızı yapmış olduk. Bu oranı daha artırarak toplumun genelinde aşı olarak pandemiden kurtulmamız gerekiyor. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak valiliğimizin koordinasyonunda bir aşı kampanyası başlatmayı planladık. Normalde günlük aşılarımızı yapıyoruz ama kampanya ile birlikte aşı olmayan, olamayan kişilerin 30 Temmuz Cuma günü bir günde 55 bin 555 aşı kampanyasını başlatalım istedik. Altyapı çalışmalarını hazırladık. Ne kadar çok kısa zamanda ne kadar çok aşı yaparsak, Samsun'u ne kadar çok hızlı maviye getirirsek pandemiden de o kadar hızlı bir şekilde kurtulmuş oluruz. Aşı kampanyasında hediyelerimizde olacak. Özellikle gençlerimizin aşı olmasını istiyoruz. Gençlerimiz aşı olduğu zaman çekilişle 10 gencimize bisiklet vereceğiz. Gençlerimize 20 tane Samsunspor forması vereceğiz. O gün aşı olan vatandaşlarımız Büyükşehir Belediyemizin tramvaylarında ücretsiz seyahat etmiş olacaklar" dedi.

Samsun'da bu sabah itibarıyla uygulanan toplam aşı sayısı 1 milyon 214 bin 961 kişiye ulaştı. 1. doz aşı uygulanan kişi sayısı 694 bin 470, 2. doz aşı uygulanan kişi sayısı 441 bin 831 kişiye ulaşırken yaklaşık 342 bin 705 kişi ise henüz aşı olmadı. 1. doz aşısını yaptırıp 42 gün geçmesine rağmen 2. doz aşısını olmayanların sayısı da yaklaşık 31 bin kişi olarak belirlendi. Samsun'un ilçelerine bakıldığında hedef nüfusa göre 1. doz aşı yüzde 75,55'lik oranla Yakakent "hedef mavi" yolculuğunu tamamladı.

Vaka sayısı 100 binde 47,22'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından açıklanan 17-23 Temmuz arası bir haftalık insidans haritasında Samsun 100 binde 47,22 vaka sayısına yükseldi. Samsun 10-16 Temmuz insidans haritasında ise vaka sayısı 100 binde 30,66 olarak açıklanmıştı.

Samsun'da korona aşısı olana hediye
Samsun'da korona aşısı olana hediye
Samsun'da korona aşısı olana hediye
Samsun'da korona aşısı olana hediye

COVIRAN Bereket, Bisiklet, Samsun, Oruç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Samsun'da korona aşısı olana hediye - Son Dakika


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