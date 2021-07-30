Üye Girişi
Samsun'da korona aşısı olana hediye verilecek kampanya başladı - Son Dakika

Samsun'da korona aşısı olana hediye verilecek kampanya başladı

30.07.2021 16:28

Samsun'da korona aşısı olana hediye verilecek kampanya başladı Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan aşı haritasında sarı kategoride olan Samsun'un mavi renge dönebilmesi için başlatılan "Hedef 1 Günde 55 bin 555 Aşı" kampanyasına start verildi.

Samsun'da korona aşısı olana hediye verilecek kampanya başladı

SAMSUN - Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan aşı haritasında sarı kategoride olan Samsun'un mavi renge dönebilmesi için başlatılan "Hedef 1 Günde 55 bin 555 Aşı" kampanyasına start verildi. Bando eşliğinde başlatılan kampanyada aşı olan vatandaşlara çekilişle hediyeler verilecek.

Samsun Valiliği koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "Hedef 1 Günde 55 bin 555 Aşı" kampanyası ilk olarak insan akışının fazla olduğu İstiklal Caddesi'nde Samsun Bando Ekibi tarafından çalınan şarkılarla eğlence havasında başladı. Sağlık çalışanları ise bando takımı ile birlikte yürüyerek aşı çağrısı yaptı. Vatandaşlar Samsun'un 55 farklı noktasında oluşturulan aşı duraklarına giderek aşılarını yaptırabiliyor. Aşı olanlar arasında yapılan çekilişle vatandaşlara 400 adet Samsunspor forması, 500 adet lunapark bileti, 200 adet aqua park bileti, 3 adet gitar, kitap gibi hediyeler dağıtılacak. Vatandaşlar birçok kafe ve restorandan ise yüzde 55 indirim kazanacak.

Fedakarlık örneği

Aşı duraklarından birisi olan Cumhuriyet Meydanı Tramvay İstasyonu'nda açılış töreni düzenlendi. Açılış töreninde Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, hemşirelik mesleğinin son gününde aşı uygulama noktasına giderek çalışmaya devam eden destek veren Nebahat Acar hemşireye verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti. Sonrasında kürsü konuşmalarına geçildi. İlk olarak konuşmasını gerçekleştiren İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Pandemiyle geçen son bir buçuk yıl, hepimiz için adeta bir yaşam mücadelesi içinde geçen, umut ve umutsuzluğun bir arada yanımızda yer aldığı, zorlu bir süreç oldu. Bu dönemde Covid 19'a karşı hep beraber güçlü bir mücadele yürüttük. Bu mücadelede zaman zaman üzüntüler yaşasak da pes etmedik. Birlikte büyük başarılar elde ettik. Her türlü zorluğa karşı neler yapabileceğimizi bir kez daha gördük. Pandeminin başından beri hep vurguladık, Maske Mesafe temizliğe dikkat edeceğiz, ve şimdi de koronaya karşı mücadelede en büyük silahımız olan Aşıyı yapalım diyoruz. Bugün burada aşının koruma kalkanının tüm şehrimizi kaplaması ve Samsun'un Maviye yolculuğunu tamamlamak için bir araya geldik. Biliyoruz ki birlikte olursak başarabiliriz. Bugün başlattığımız bu kampanya ile hız kesmeden aşılama çalışmalarımız sürdürmeye hazırız, aşı sırası gelen vatandaşlarımızın vakit kaybetmeden aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Aşımızı yaptıralım ki ilimizde yüzde 75'lik aşılama oranına ulaşalım. Henüz çok yeni aşılama grubuna alınan gençlerimize kampanyamız çerçevesinde küçük hediyelerle ödüllendirmek istedik, sağlık tesislerimiz dışında bugüne özel oluşturduğumuz 55 aşı noktasında gün boyu aşılama devam edecek. Aşı sırası gelmiş tüm vatandaşlarımızın sorumlu birey olarak topluma karşı ödevini yerine getirmesini ve aşılarını yaptırmasını istiyoruz" dedi.

Akabinde konuşma yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bir buçuk yılı aşkın süredir mücadele verildi. Samsun'da 1 günde 55 bin 555 aşı kampanyasında birlikteyiz. Geçmişteki mücadelede aşı yoktu. Aşı yokken o psikolojiyi hep birlikte yaşadık. Büyükşehir Belediyesi olarak bizimde çok büyük mücadelemiz oldu. Geçmişte yoğun bir kısıtlama döneminde sonra ciddi anlamada vaka sayılarında bir düşüş olmuştu. Son günlerde ise bir tırmanış söz konusudur. Maviye dönme noktasında da Samsun olarak bu konuda ön planda olmak istiyoruz. Dolayısıyla bu kampanyayı çok önemsediğimi ifade ediyorum" diye konuştu.

Son olarak konuşmasını gerçekleştiren Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise " Güzel bir projeyi Samsun'dan başlatıyoruz. Ülkemize örnek olacak bir proje olduğunu düşünüyoruz. 55 bin 555 aşı yapmak suretiyle inşallah bugün akşam geç saatlerde bu hedefimize ulaşacağız. Bu aşı kampanyasında inşallah Karadeniz'de büyükşehirler içerisinde ilk maviye dönen il oluruz. Aşı kampanyasından sonra yeni bir dönemle yeni bir atılımla inşallah Samsun'da yüzde 75 oranına ulaşmak suretiyle maviye dönen illerden biri olacağız. Sağlık çalışanlarımız gerçekten bu dönemde önemli özveriler yaptılar. Yine fedakarlıklar yapıyorlar gördüğünüz gibi. 17 -24 yaş arası gençlerimizi biz bu dönemde bugün ki başlattığımız kampanya ile inşallah aşı sayısını çok büyük orandan tamamlamak durumundayız" ifadelerini kullandı.

Aşı kampanyasına katılım devam ediyor.

Samsun'da korona aşısı olana hediye verilecek kampanya başladı
Samsun'da korona aşısı olana hediye verilecek kampanya başladı
Samsun'da korona aşısı olana hediye verilecek kampanya başladı
Samsun'da korona aşısı olana hediye verilecek kampanya başladı

Sağlık Bakanlığı, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Samsun, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Samsun'da korona aşısı olana hediye verilecek kampanya başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bir dünya yıldızı daha Süper Lig'de! Fatih Karagümrük, Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı 16:35 Bir dünya yıldızı daha Süper Lig'de! Fatih Karagümrük, Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı Emekli aşçının ölümünde ilginç detay! Cansız bedeni komşuları tarafından çırılçıplak bulundu 16:31 Emekli aşçının ölümünde ilginç detay! Cansız bedeni komşuları tarafından çırılçıplak bulundu Becali büyük bombayı patlattı: Morutan'ı Galatasaray'a satacağım 15:56 Becali büyük bombayı patlattı: Morutan'ı Galatasaray'a satacağım
Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! 15:41 Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! "Tekbirler yangını söndürür" paylaşımına açıklama getirdi Zam alamayınca kanalı bıraktı! FOX TV ile yollarını ayıran Zuhal Topal, ATV ile anlaştı 15:27 Zam alamayınca kanalı bıraktı! FOX TV ile yollarını ayıran Zuhal Topal, ATV ile anlaştı Son Dakika! Erdoğan'dan 14:43 Son Dakika! Erdoğan'dan "Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?" sorusuna cevap: Kabine toplantısında ele alacağız
Yangınla mücadele için Kılıçdaroğlu'ndan yeni öneri: THK uçaklarını biz kiralayalım, pilotları istihdam edelim 14:36 Yangınla mücadele için Kılıçdaroğlu'ndan yeni öneri: THK uçaklarını biz kiralayalım, pilotları istihdam edelim Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi 14:02 Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi

Son Dakika Haberleri
16:32 YÖK'te devir teslim töreni! Yeni başkan hızlı bir giriş yaptı
16:28 Manavgat yangınında ölen Gardaş çiftine yürek burkan veda! Bakanlar tabutları omzunda taşıdı
15:55 Becali büyük bombayı patlattı: Morutan'ı Galatasaray'a satacağım
15:54 Yiğit Marcus Aral'ın, Kerem Kamışlı'yı denize attıktan sonra öldürmeye teşebbüsten 34 yıl hapsi istendi
15:41 Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! "Tekbirler yangını söndürür" paylaşımına açıklama getirdi
15:39 Messi'nin 5 yaşındaki oğlu Mateo, topla yaptıklarıyla görenleri şaşkına çevirdi
15:26 Zam alamayınca kanalı bıraktı! FOX TV ile yollarını ayıran Zuhal Topal, ATV ile anlaştı
15:08 Avrupa'da son iki sezonda en fazla galibiyet alan temsilcimiz Sivasspor oldu
14:58 Son Dakika! Yangınla mücadele kapsamında İstanbul genelinde ormanlara giriş 1 ay yasaklandı
14:43 Son Dakika! Erdoğan'dan "Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?" sorusuna cevap: Kabine toplantısında ele alacağız
Minecraft oyuncusu, okyanusun ortasına devasa bir yapı inşa etmek için 6 ay harcadı Minecraft oyuncusu, okyanusun ortasına devasa bir yapı inşa etmek için 6 ay harcadı         
16:35
YÖK'te devir teslim töreni! Yeni başkan hızlı bir giriş yaptı YÖK'te devir teslim töreni! Yeni başkan hızlı bir giriş yaptı         
16:33
Manavgat yangınında ölen Gardaş çiftine yürek burkan veda! Bakanlar tabutları omzunda taşıdı Manavgat yangınında ölen Gardaş çiftine yürek burkan veda! Bakanlar tabutları omzunda taşıdı         
16:29
Yiğit Marcus Aral'ın, Kerem Kamışlı'yı denize attıktan sonra öldürmeye teşebbüsten 34 yıl hapsi istendi Yiğit Marcus Aral'ın, Kerem Kamışlı'yı denize attıktan sonra öldürmeye teşebbüsten 34 yıl hapsi istendi         
15:55
Yanan araziye otel yapılacağı iddiasına cevap geldi! Bakan Pakdemirli: Tesis yapılacaksa şartları bellidir, ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur Yanan araziye otel yapılacağı iddiasına cevap geldi! Bakan Pakdemirli: Tesis yapılacaksa şartları bellidir, ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur         
15:30
Son Dakika! Yangınla mücadele kapsamında İstanbul genelinde ormanlara giriş 1 ay yasaklandı Son Dakika! Yangınla mücadele kapsamında İstanbul genelinde ormanlara giriş 1 ay yasaklandı         
14:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarda sabotaj iddialarına cevap: Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarda sabotaj iddialarına cevap: Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor         
14:38
Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki         
14:20
Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı         
13:57
Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi         
12:02
Haluk Levent, Haluk Levent, "Ecem Güçlük" hesabının sahte olduğu ortaya çıkınca özür diledi: Galeyana geldim         
11:59
Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar         
11:50
Baba ve oğulun arasına para girdi! 17 yaşındaki genç az para veren babasını vurmak isterken başkasını vurdu Baba ve oğulun arasına para girdi! 17 yaşındaki genç az para veren babasını vurmak isterken başkasını vurdu         
11:41
Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı         
11:08
Türkiye alevler içinde kalırken kendisine ulaşılamayan THK Başkanı Aşçı: Düğüne gitmek durumunda kaldım Türkiye alevler içinde kalırken kendisine ulaşılamayan THK Başkanı Aşçı: Düğüne gitmek durumunda kaldım         
11:04
Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı         
10:42
Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti? Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?         
09:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2021 16:41:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da korona aşısı olana hediye verilecek kampanya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement