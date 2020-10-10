Samsun'da korona firarisi 62 kişi devlet yurdunda karantinada - Son Dakika

Samsun'da korona firarisi 62 kişi devlet yurdunda karantinada

10.10.2020 09:38

- Samsun'da korona firarisi 62 kişi devlet yurdunda karantinada Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç: "Şu ana kadar izolasyona uymayan 158 kişi devlet yurdunda karantina altına alındı" Samsun'da evde izole olması gerekirken karantina kurallarını ihlal ederek dışarı çıkan 62 vatandaş devlet yurdunda...

- Samsun'da korona firarisi 62 kişi devlet yurdunda karantinada

Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç: "Şu ana kadar izolasyona uymayan 158 kişi devlet yurdunda karantina altına alındı"

SAMSUN - Samsun'da evde izole olması gerekirken karantina kurallarını ihlal ederek dışarı çıkan 62 vatandaş devlet yurdunda gözetim altında tutuluyor.

Samsun'da korona virüsle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Korona virüs testi pozitif çıkan fakat hastalığı hafif atlatan vatandaşlar veya Kovid-19 temaslı kişiler evlerde izole altında olması gerekiyor. Bazı vatandaşlar ise karantina kurallarını ihlal ederek evlerden dışarı çıkıyor. Samsun'da 14 Eylül'den itibaren yapılan uygulamada evlerde izole altında olması gerekirken bulunamayan kişiler devlet yurtlarında zorunlu karantina altına alınmaya başladı. HES kodu uygulaması ile birlikte daha kolay tespit edilen bu kişiler Atakum ilçesinde bulunan Münevver Ayaşlı Kız Yurdu'nda gözlem altında tutuluyor. Uygulamanın başladığı 14 Eylül tarihinden itibaren Münevver Ayaşlı Yurdu'nda 158 kişi karantina altına alındı. Şu an aktif olarak gözlem altında tutulan pozitif veya temaslı kişilerin sayısı ise 62 kişi olarak belirlendi. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 3 doktor, 7 sağlıkçı toplamda 10 sağlık çalışanın görev yaptığı yurtta, görevliler her gün düzenli olarak ateş ölçümü ve semptom takibi yaparak yoğun mesai harcıyor.

"Her gün yeni kişiler geliyor"

Karantina yurdundan sorumlu Dr. Feryal Ceylan her gün yurda yeni kişilerin geldiğini belirterek, "İzolasyon kurallarına uymayan kişileri burada misafir etmekteyiz. Her gün hemen hemen misafirimiz oluyor. Bununla ilgili olarak herkesin izolasyon kurallarına uyması gerekiyor. İzolasyon kurallarına uymayanlar genelde kamu kurum ve kuruluşlarına başvuran kişilerden oluşuyor. Bu kurumlara başvuran kişilerin HES kodu sorgulamasında riskli olduğu görüldüğünde polis tarafından sağlık kurumuna haber veriliyor. Özel araçlarla Münevver Ayaşlı Kız Yurdu'na nakilleri sağlanıyor" dedi.

"Sağlık olarak ne gerekiyorsa her türlü hizmeti sunmaktayız"

İl dışından Samsun'a gelerek burada hastalığına yakalanan fakat geri dönemeyen vatandaşların da yurtlarda karantinada kaldığını ifade eden Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Samsun'da pandemi ile mücadele kapsamında evde izolasyona uymayan vatandaşlarımız için 14 Eylül'den itibaren Münevver Ayaşlı Yurdumuzu ayarlamıştık. İzolasyona uymayanlar veya kalacak yerleri olmayan il dışından gelen vatandaşlar için ayarlamış olduğumuz yurtta şu ana kadar 158 kişi bu kapsamda değerlendirilerek karantinaya alındı. Şuan da 62 vatandaşımız bu yurtta konaklamaktadır. Bunların bir kısmı pozitif bir kısmı temaslı olarak burada günlerini geçiriyorlar. Yurda geldikleri andan itibaren ateşlerini ölçüyoruz. Semptom takibini yapıyoruz. Herhangi bir solunum sıkıntı var mı yok mu diye onlara bakıyoruz. Burada her türlü sağlık olarak ne gerekiyorsa her türlü hizmeti sunmaktayız. Taburcu olup izolasyon süresini tamamlayanları da kendi araçlarımızla evlerine bırakmaktayız" diye konuştu.

"İlk günlerde izolasyona uymayanlar sayısı biraz fazlaydı"

Karantinaya, izolasyona uymak pandemi ile mücadelede en önemli etkenlerden biri olduğuna dikkat çeken Müdür Oruç, "İzolasyona uyma konusunda biraz daha başarı sağladık. Şu anda izolasyona uymayanlar biraz daha azalmış durumdadır. Tüm vatandaşlara buradan seslenmek istiyorum. Karantinaya, izolasyona uymak bu pandemi ile mücadelede en önemli etkendir. Lütfen HES kodunu kendi ailemizde sosyal alanımızda, tüm kurumlarda bunu kullanalım. HES kodunda her hangi bir riski olan kişi hemen tespit edilebilmektedir" şeklinde konuştu.

Kovid-19 pozitif bir kişi ile temas eden ve riskli olduğundan dolayı devlet yurdunda karantina yurdunda kalan Suriyeli öğrenci Ossama Kadı, " Gaziantep'ten Samsun'a gelirken koronalı birisi ile temas etmişim. Samsun'a geldiğimde burada emniyet güçleri beni buraya yönlendirdi. Her gün temizliğimiz yapılıyor. Yemeğimiz geliyor. Ateş ölçümü yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Samsun'da korona firarisi 62 kişi devlet yurdunda karantinada
Samsun'da korona firarisi 62 kişi devlet yurdunda karantinada
Samsun'da korona firarisi 62 kişi devlet yurdunda karantinada
Samsun'da korona firarisi 62 kişi devlet yurdunda karantinada

Koronavirüs, Karantina, Samsun, Oruç, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Samsun'da korona firarisi 62 kişi devlet yurdunda karantinada - Son Dakika

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