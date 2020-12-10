Samsun'da koronavirüs danışma hattı çalışan sayısı artırıldı - Son Dakika

Samsun Sağlık İl Müdürlüğü kentte artan Kovid-19 vakalarına karşı vatandaşların hastalıkla ilgili sorularını yanıtlamak için kurduğu Bilgi ve Danışma Hattı'nda çalışan sayısını artırdı.

Sağlık İl Müdürü Muhammet Ali Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs danışma hattında 62 olan personel sayısını 92'ye çıkardıklarını, vatandaşların hattı 7 gün 24 saat arayabileceklerini bildirdi.

Mart ayında açtıklarını Kovid-19 Bilgi ve Danışma Hattı'nda bugüne kadar 50 binin üzerinde çağrıya yanıt verdiklerini belirten Oruç, "Pandeminin daha ilk günlerinde mart ayında 0 (362) 311 25 21/ 22/ 24 nolu telefonlarımızdan hizmet veren Covid 19 Bilgi ve Danışma Hattımızı açmıştık. Aramalarda kişilerin talepleri doğrultusunda bilgilendirme yapan ve gerekli durumlarda ilgili sağlık birimleriyle irtibata geçen hattımız şimdiye kadar 50 binin üzerinde vatandaşımızın çağrısına yanıt verdi." ifadelerini kullandı.

Son dönemde vaka sayılarındaki artış nedeniyle, talebi karşılamak için personel sayısını artırdıklarını vurgulayan Oruç, şunları kaydetti:

"Daha önce 26'dan 62'ye çıkardığımız çağrı karşılama personeli sayımızı 92'ye çıkardık ve bugüne kadar 08.00 - 22.00 saatleri arasında hizmet veren hattımızın, kesintisiz olarak haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermesini sağladık. Böylece hem bilgilendirme anlamında hem de olası yaşanacak sorunlarda 24 saat hastalarımızın yanında olacağız. Onlardan bize ulaşan veriler ve bilgiler uygulamalarda ortaya çıkabilecek aksaklıkların tespiti ve giderilmesi adına büyük katkı sağlıyor. Hattımıza verilen destekten dolayı bu anlamda vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Halkımız, bundan sonra da daha etkin bir şekilde hizmet verecek 7/ 24 Covid 19 Bilgi ve Danışma Hattımıza ulaşarak, bilgi ve destek taleplerini bize iletebilirler."